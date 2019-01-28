Песков назвал "уткой" информацию о российских наемниках в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оказание дополнительной военной или финансовой помощи Россией президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не обсуждалось, пишет "Коммерсантъ".

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что бойцы ЧВК Вагнера прибыли в Венесуэлу для защиты Мадуро. Якобы первая группа военных прибыла накануне президентских выборов в мае 2018 года, вторая – недавно. По данным агентства, количество российских наемников в Венесуэле достигает 400 человек. В подтверждение приводились данные с сайтов по отслеживанию самолетов.

"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем все мы можем помочь, это не вмешиваться, как делают напрямую некоторые страны. Вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", – сказал Песков.

Он назвал "уткой" и конспирологией материал агентства Reuters о том, что российские наемники из ЧВК Вагнера прибыли в Венесуэлу для защиты господина Мадуро.

"Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро. Вы сами просто логически подумайте", – подчеркнул Песков.

При этом он не опроверг информацию о том, что российские военные самолеты на днях совершали полеты в Южную Америку: "Мы не располагаем такой информацией, мы диспетчерские функции авиации не выполняем. Ничего не могу вам сказать".