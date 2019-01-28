Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью Ксении Собчак на YouTube извинился за незабитый пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

Смолов отметил, что виной всему были растерянность и неуверенность. Он рассказал, что долго думал, как выполнить удар, чтобы вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич не смог предугадать его действия.

"Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание скажу, что манера исполнения не была попыткой выделиться. Это из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить – именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы", – разъяснил Смолов.

В итоге серия пенальти со сборной Хорватии завершилась со счетом 4:3, а сборная России завершила свое выступление на чемпионате мира, не пройдя в полуфинал.