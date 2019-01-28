Немецкий банк назвал рубль одной из самых недооцененных валют мира

Немецкий Deutsche Bank включил российский рубль в тройку самых недооцененных валют в мир, сообщает RNS со ссылкой на отчет Deutsche Bank по российской экономике.

"Оценки основаны на трех моделях: фундаментального равновесного валютного курса FEER, поведенческого равновесного валютного курса DBEER и паритета покупательной способности PPP. Все они указывают на недооцененность рубля", – говорится в отчете банка.

Первую строчку в списке недооцененных валют занимает турецкая лира, второе место досталось колумбийскому песо. На третьем месте российский рубль, далее идут японская иена и шведская крона. К самым ценным валютам отнесли китайский юань, швейцарский франк и израильский шекель.

В отчете также отметили, что главным риском для курса рубля являются санкции. "Низкие цены на нефть более не считаются главным риском для рубля", – сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что в феврале курс рубля может резко упасть. Такое мнение выразила финансовый аналитик Анна Бодрова, рассмотрев макроэкономическую повестку.