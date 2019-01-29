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Не нужны социальные потрясения: власти о перспективе ужесточения рубок в лесах

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Как Алтайский край готовится к изменению статуса ленточных боров
Фото: goodfon.ru

Фото: goodfon.ru

Алтайский край начал постепенное расширение лесных площадей, где запрещены рубки. Главным результатом этой работы через несколько месяцев станут изменения статуса боров. О том, что сейчас делают власти и что изменится в регионе после пересмотра системы, журналистам рассказали министр природных ресурсов региона Владимир Попрядухин и его заместитель Владимир Черных на пресс-конференции в понедельник, 28 января.

Общественный протест

Общественность узнала о грядущих изменениях только в конце года, когда министр природы России Дмитрий Кобылкин заявил, что ленточные боры Алтайского края получат особый статус. Это может привести к сокращению объема рубок. Предприятия, входящие в холдинг "Алтайлес" (главный лесной арендатор) заявили, что такие сокращения могут привести к кризису в отрасли.

Об этом читайте тут: Лесники грозят массовыми протестами из-за ужесточения рубок на Алтае

Однако работы по оценке лесов региона начались задолго до заявления министра Кобылкина. Летом 2018 года в крае работали сразу три группы экспертов, которые оценивали, каким участкам леса действительно требуется новый, более строгий, статус использования. Окончательное решение будет принято в ближайшие полгода, сейчас по этой теме как раз проходит обсуждение экспертов. 

Владимир Попрядухин заверил, что власти держат вопрос на контроле и не заинтересованы в социальных потрясениях.

"Мы понимаем значение леса, как основы экологического каркаса от атмосферных явлений до почвы. Лес – один из фактов устойчивого сельскохозяйственного использования земель. В то же время важны и экономические показатели. В 2018 году индекс промышленного производства в деревообрабатывающей отрасли составил 104,4%. Это значимый показатель устойчивого развития отрасли", – сказал Попрядухин, добавив, что в сезон в отрасли работает до восьми тысяч человек.

В Минприроды считают обвинения в незаконности деятельности к "Алтайлесу" необоснованными. По словам Владимира Черных, ежегодно в России незаконно срубается 2 млн кубометров леса, из них 70% в Сибири, и уже из них 70% в Иркутской области. В Алтайском крае незаконно срублено 3,5 тысячи кубов древесины, что в ведомстве назвали незначительным. Что же касается нарушений, то в 2017 году инспекторы выявили 1304 нарушения арендаторов (не только компаний "Алтайлеса"), в 2018 году – 1285 нарушений (в основном это использование лесов и пожарная охрана).

Рубки

Сегодня площадь лесного фонда в регионе составляет 4,4 млн га, из них покрыто лесом 3,8 млн га. По действующим нормативам в регионе можно было бы заготавливать, иными словами рубить, 6 млн кубических метров. В реальности рубится 2,8 млн кубов древесины в год. Расчетная лесосека освоена на 44%, добавил Владимир Попрядухин.

В регионе заключено 73 договора аренды участков для заготовки древесины, еще 338 договоров для рекреации, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры.

Общая площадь леса, где запрещены рубки, составляет почти 150 тысяч гектаров. Полностью запрещена рубка на территории заповедника "Тигирекский" (40 тысяч га), в трех заказниках: "Бащелакский" (11 тыс. га), "Каскад водопадов на реке Шинок" (5,7 тысячи га), "Усть-Чумышский" (6 тысяч га).

Недавно такие же участки выделили в "Панкрушихинском", "Кислухинском", "Касмалинском", "Хабарском" заказниках. Уже на согласовании участок в заказнике "Мамонтовский". Сейчас власти готовят документы еще по нескольким участкам. 

Кстати, "Алтайлес" добровольно отказался от рубок на некоторых участках в "Мамонтовском", "Завьяловском" и "Алеусском" заказниках. Владимир Попрядухин заверил, что это реальные участки общей площадью около 15 тысяч га. Только на Мамонтовском участке компания лишилась потенциальных 12 тысяч кубометров древесины. Скоро запрет на рубки там пропишут в официальных документах.

Пожалуй, главный вопрос, который стоит на повестке, – возраст рубки сосны. Сейчас он составляет 101 год. Иными словами, сосну этого возраста официально разрешено рубить. Некоторые из арендаторов предлагают снизить этот возраст до 81 года. А экологи наоборот призывают возраст повысить до 121 года, как и было в регионе до 2008 года. Если возраст будет снижен, то объем рубок может вырасти, чего опасаются экологи. Если повышен – то рубок станет меньше, против чего выступают лесники.

Какой позиции придерживается Минприроды, однозначно непонятно. Министр Попрядухин призвал опираться на мнение ученых, которые считают, что возраст в 101 год вполне нормален. А замминистра Черных  добавил: летние экспедиции установили, что уже в 80-летнем возрасте 60% деревьев поражены корневой гнилью.

Защита от пожаров

Второй важный момент всей этой работы – защита леса от пожара. Дело в том, что государственные нормативы для наших лесов слишком низки. В Алтайском крае большая часть работ в этом направлении делается не за счет государства (как это прописано в законе), а за счет арендаторов.

"В Алтайском крае одна из самых передовых систем защиты леса от пожаров. Например, на наши ленточные боры по нормативам должно быть 20 пожарных автомобилей, а у нас их 120", – сказал Владимир Попрядухин.

В год в регионе на пожарную безопасность тратится около 250 млн рублей, из них Москва дает только около 40 млн, остальное – средства арендаторов.

"Мы каждый год договариваемся, чтобы они брали на себя эти обязательства", – добавил Попрядухин.

Если нормативы будут изменены, чего и добивается региональное Минприроды, то федеральных средств станет больше. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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