Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что у россиян, переехавших за границу, пытаются получить сведения, которые могут компрометировать руководство России, сообщает RT.

"Совершенно очевидно, что с ними ведется целенаправленная работа. Это делается для того, чтобы собрать компрометирующую информацию на руководство России и на страну в целом", – рассказал Зубов на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

Также он подчеркнул, что в настоящее время можно предвидеть усиление давления на соотечественников, которые выехали за границу на работу или постоянное место жительства, а также имеют там собственность и активы.