Ученые измерят уровень радиации Луны при помощи женских манекенов

Манекены двух женщин отправят в облет Луны на американском космическом корабле Orion, чтобы с их помощью измерить уровень радиации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Эти два женских манекена займут пассажирские места во время первой миссии Oriona вокруг Луны. В настоящее время полет американского корабля планируется на июнь 2020 года. Европейское космическое агентство изготавливает для кораблей Orion служебный модуль.

Как отмечается в сообщении, манекены торсов женщин получили имена Хельга и Зоар. Используемые в них материалы имитируют разную плотность внутренних органов. Манекены оснащены 5600 датчиками, которые будут измерять уровень радиации — галактических космических лучей (приходящих из-за пределов Солнечной системы высокоэнергетических частиц) и солнечной радиации. Датчики установлены в наиболее чувствительных к излучению областях "тела" манекенов — легких, желудке, матке и костном мозге.

"Мы выбрали женские манекены, потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело обычно более уязвимо для радиации", — сообщил Томас Бергер, ведущий научный сотрудник Немецкого аэрокосмического центра.

Единственным отличием двух манекенов станет то, что на Зоар будет надет специально разработанный для полетов к Луне радиационный жилет. Хельга полетит в незащищенном виде.