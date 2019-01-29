Украинский эксперт пришел к выводу, что россиян не существует

Директор украинского Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин опубликовал в журнале "Главред" свое исследование, согласно результатам которого, нации "россияне" не существует, а Петр I украл название "Русь" у украинцев, пишет "URA.RU".

Соскин указал, что "Русь" — одно из ранних названий Украины, и русские не имеют на него никакого права. В свою очередь, Россия — калька с латинского перевода этого слова, и поэтому оно неточно.

Также он подчеркнул, что Российская Федерация — лишь набор национальных республик с различными этносами, которые стремятся к самоидентичности и независимости, а "россиян" по факту не существует.

"РФ не имеет геополитического и этнонационального будущего, она должна распасться. Чем быстрее это случится, тем лучше будет для всех", — заключил Соскин.