Предельная сумма долга по потребительским кредитам россиян ограничена поправками в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые вступили в силу с 28 января.

С настоящего момента ставка по потребительским кредитам, выдаваемым на срок до года, не может превышать 1,5% в день. С июля 2019-го ее размер зафиксируют на уровне максимум в 1%.

До июля не превысит сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза и общий размер процентов, штрафов, пени и других начислений по кредитам такого плана. До января 2020 года верхняя планка установится на двукратном увеличении, а потом составит полутора раз.

Начисление процентов по кредитам без обеспечения, которые оформлены на не превышающий 15 дней срок и сумму не более 10 тысяч рублей, законом не предусмотрено. Кредитор вправе лишь начислить неустойку в 0,1% от суммы просроченного долга за каждый день нарушения обязательств. И то, после того как фиксированная сумма выплат достигнет 30% от всей займовой суммы.

Вступившие в силу поправки запрещают и взыскание долгов по займам, выданным "черными кредиторами". Под ними подразумеваются нелегальные организации, работающие без лицензии ЦБ РФ.