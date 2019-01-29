Подросток, почти сгоревший заживо в Москве, умер больнице

Подросток, получивший 98% ожогов тела после поджога сверстниками, скончался в больнице, сообщает телеканал "360".

В минувший четверг 15-летний мальчик проводил время с двумя друзьями в подъезде дома на улице Берзарина. По данным следствия, подростки распивали спиртные напитки. Как сообщалось, приятели девятиклассника достали канистру с керосином, облили его и подожгли. Об этом успел сообщить сам пострадавший. Тем со слов приятелей подростка, мальчик сам облился керосином и загорелся от сигареты.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в НИИ Склифосовского. Медики диагностировали у юноши ожоги 98% тела 3 и 4 степени, отравление продуктами горения и ожог дыхательных путей. Пятнадцатилетнего подростка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На месте происшествия сотрудники следствия нашли пустую канистру из-под керосина.