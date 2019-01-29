Военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника "Звезда" заявил, что для уничтожения всего населения США хватит 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат" несмотря на то, что в западной прессе сомневаются в боевых возможностях нового оружия России.

По словам Леонкова, первым инструментом в глобальном конфликте с применением ядерного оружия станут межконтинентальные баллистические ракеты. Именно их удар способен полностью уничтожить всю электронную аппаратуру, отвечающую за безопасность территории, и расчистить путь другим средствам поражения противника. Российских "Сарматов" вполне хватит для достижения цели, отметил эксперт.

"Известно, что в японских Хиросиме и Нагасаки погибло примерно по 100 тысяч человек в каждом (через пять лет это цифра удвоилась). В 1945-м мощность ядерных бомб составила в среднем 20 килотонн, то есть одна килотонна мгновенно унесла жизни пяти тысяч человек. Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США. Десять "Сарматов" уничтожат все американское население", — считает Леонков.

Он отметил также, что примерно 80% населения США сосредоточено вблизи Западного и Восточного побережья. Это позволяет запрограммировать подрыв зарядов таким образом, что эффективность и последствия атаки станут катастрофическими.

"Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", — подчеркнул Леонков.

Он отметил, что комплекс "Сармат" позволяет не только рассчитывать на максимальный вес боеголовок, но и на доставку их по траекториям, серьезно затрудняющим уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

После атаки ракет и уничтожения защитной инфраструктуры побережье может быть атаковано российскими перспективными беспилотниками неограниченной дальности действия с ядерной энергетической установкой — "Посейдонами". Отследить их пуск будет уже некому, уверен Леонков.

"Можно предположить, что к берегам противника, затеявшего с Россией ядерную войну, "Посейдоны" пойдут группами. Первый комплекс станет "взломщиком" минных полей. Взрыв его двухсотмегатонного заряда вызовет детонацию мин, расчистив путь остальным "Посейдонам". Взрыв зарядов этой группы у береговой линии приведет не только к разрушению прибрежной военной и гражданской инфраструктуры, но и создаст гигантскую волну радиоактивного цунами. Разрушения будут и на большой территории материковой части", — считает Леонков.