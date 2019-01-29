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Российский эксперт: десять "Сарматов" уничтожат все население США

, ИА "Амител"
Отмечается, что примерно 80% населения США сосредоточено вблизи Западного и Восточного побережья
Первым инструментом станут межконтинентальные баллистические ракеты / Фото: inform-novosti.ru

Первым инструментом станут межконтинентальные баллистические ракеты / Фото: inform-novosti.ru

Военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника "Звезда" заявил, что для уничтожения всего населения США хватит 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат" несмотря на то, что в западной прессе сомневаются в боевых возможностях нового оружия России.

По словам Леонкова, первым инструментом в глобальном конфликте с применением ядерного оружия станут межконтинентальные баллистические ракеты. Именно их удар способен полностью уничтожить всю электронную аппаратуру, отвечающую за безопасность территории, и расчистить путь другим средствам поражения противника. Российских "Сарматов" вполне хватит для достижения цели, отметил эксперт.

"Известно, что в японских городах Хиросиме и Нагасаки погибло примерно по 100 тысяч человек в каждом (через пять лет это цифра удвоилась). В 1945-м мощность ядерных бомб составила в среднем 20 килотонн, то есть одна килотонна мгновенно унесла жизни пяти тысяч человек. Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США. Десять "Сарматов" уничтожат все американское население", – считает Леонков.

Он отметил также, что примерно 80% населения США сосредоточено вблизи Западного и Восточного побережья. Это позволяет запрограммировать подрыв зарядов таким образом, что эффективность и последствия атаки станут катастрофическими.

"Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", – подчеркнул Леонков.

Он отметил, что комплекс "Сармат" позволяет не только рассчитывать на максимальный вес боеголовок, но и на доставку их по траекториям, серьезно затрудняющим уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

После запуска ракет и уничтожения защитной инфраструктуры побережье может быть атаковано российскими перспективными беспилотниками неограниченной дальности действия с ядерной энергетической установкой – "Посейдонами". Отследить их пуск будет уже некому, уверен Леонков.

"Можно предположить, что к берегам противника, затеявшего с Россией ядерную войну, "Посейдоны" пойдут группами. Первый комплекс станет "взломщиком" минных полей. Взрыв его двухсотмегатонного заряда вызовет детонацию мин, расчистив путь остальным "Посейдонам". Взрыв зарядов этой группы у береговой линии приведет не только к разрушению прибрежной военной и гражданской инфраструктуры, но и создаст гигантскую волну радиоактивного цунами. Разрушения будут и на большей территории материковой части", – считает Леонков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.01.2019 09:01
- гость -

С США войны у нас не будет НИКОГДА. Мы же деньги в экономику США вкладываем, и дети наших небожителей там живут. Зачем тогда бомбить США? А вот провинциальному быдлу нужно внушать чувство опасности. Как бы плохо не жили, помните, что придут солдаты НАТО, и будет еще хуже!! Удобная схема.

0  0
29.01.2019 09:06
технарь

это не уничтожение, а "неприемлемый урон".
вообще бомбить города-глупо, основные цели-военная инфраструктура, емнип, гидроузлы, электростанции. Население само передохнет.

0  0
29.01.2019 09:10
майор

США это прекрасно понимают. И вооруженно на Россию никогда сами не рыпнутся
но возможности начала ядерной войны все равно остаются. Это либо чисто технический сбой либо сумашедший солдат в западном разложившемся мире

0  0
29.01.2019 09:15
майор


29.01.2019 09:01
- гость -
придут солдаты НАТО, и будет еще хуже!! Удобная схема.

уже пришли. Донбасс - это такая же Россия а те кто поливал из минометов детские сады и школы и был по факту натовским солдатом. НАТО тренирует бандеровцев уже лет 40
чтобы вырезать население и в первую очередь детей
политика 3 рейха сегодня принята на вооружение западом, идеалогия слегка подкорректирована для седняшних мировых реалий
Вот для таких ядерная дубинка в самый раз пойдет

0  0
29.01.2019 09:18
майор

Плохо что запад сейчас переводит всю свою систему ядерного нападения на ИИ
Машина будет решать теперь жать или не жать на красную кнопку
А машина сами понимаете как это будет решать

0  0
29.01.2019 09:23
- гость -

А зачем штатам на Россию вооруженно нападать? Ведь можно просто развалить экономику, а дальше все само развалится - зачем, что новое придумывать схема же работает!

0  0
29.01.2019 09:25
будущее России

Пускай же говорят собаки: "Ай, Моськва! знать она сильна, Что лает на Слона!" Басня Крылова: слон и Моськва
если янки отберут у пыни Венесуэлу, то она одна будет производить нефти как все страны ОПЕК вместе взятые, цена нефти упадёт до 20долл. и через 5-10 лет от России останется кучка дерущихся за подачки запада регионов.

0  0
29.01.2019 09:26
АБОРИГЕН

Как показала практика, с российскими режимами не надо бороться. Они сами рухнут со всеми своими военными цацками. Надо просто подождать.

0  0
29.01.2019 09:28
- гость -

Нас пугают Америкой, чтобы отвлечь внимание от пенсионной реформы, повышения НДС, тарифов ЖКХ, роста цен в магазинах, низких зарплат, появления новых поборов и налогов, наступления на свободы и права граждан.

0  0
29.01.2019 09:32
- гость -

и через 5-10 лет от России останется кучка дерущихся за подачки запада регионов

Почему вы всех по своей шкурке меряете?

0  0
29.01.2019 09:34
- гость -

Ничего не нашел в интернете про военного "эксперта" Леонкова. Кто он такой, и откуда? Экспертиза какая-то диванная.
А про гнилой Запад не говорите, лучше вокруг себя посмотрите. И новости местные почитайте. Почти каждый день новости типа " сбил на пешеходном переходе и скрылся", или "убийство на почве алкоголя", или " зарплаты в Алтайском крае непрерывно растут" и в таком духе. У себя в глазу бревно не видим, все на Запад пеняем.

0  0
29.01.2019 09:34
гость

ну для кого эти сказки??? мы тех победит....этих победим..у нас ракеты длинее ,у нас то... как задолбали эти новости..А между тем наш друг Китаец по нашим носом вырубает леса,вылавливает отстреливает , увозит,что считает нужным,пока мы бряцаем оружием, показываем мультики про ракеты,Китай тем временем нас разоряет!!

0  0
29.01.2019 09:35
- гость -

уже пришли. Донбасс - это такая же Россия а те кто поливал из минометов детские сады и школы и был по факту натовским солдатом. НАТО тренирует бандеровцев уже лет 40

Дорогой мой, в Донбасс как раз пришла Россия, и устроила там цугундер.

0  0
29.01.2019 09:39
- гость -

Я так понимаю, нас готовят к войне?

0  0
29.01.2019 09:40
- гость -

Можно сказать так:"Если против России кто-то применит ядерное оружие, мы уничтожим Землю". У России достаточно оружия, чтобы уничтожить планету несколько раз.

0  0
29.01.2019 09:41
- гость -


29.01.2019 09:35
- гость -


Дорогая, Россия в тебя вошла. По самые гланды.

0  0
29.01.2019 09:47
- гость -

Похоже, что Путин подарил россиянам сразу два новогодних подарка- ракету и упаковки яиц по 9 штук.

0  0
29.01.2019 09:58
112

Похоже на - ну ка быстро уважайте меня, а то я не нормальный и у меня есть ножик, всех попишу)))

0  0
29.01.2019 09:59
месный

29.01.2019 09:23
- гость -

Зачем комуто что-то у нас разваливать. пЫня с дружками с этим очень неплохо справляются сами

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