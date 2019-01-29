Количество безработных в России увеличилось на 3,2% за неделю

За последнюю неделю численность официально зарегистрированных безработных в РФ увеличилась на 3,2%, до 692 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минтруда.

"С 16 по 23 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 3,2% и составила 691 930 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее она составляла 765 тысяч", – говорится в сообщении ведомства.

В 77 регионах страны Минтруд отметил увеличение количества безработных, и в шести – снижение. Наибольший рост отмечен в Удмуртской и Чувашской республиках, в Сахалинской, Астраханской, Ульяновской, Курской и Новосибирской областях, республиках Тыва, Крым, Алтай.

Находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках всего по стране 114 659 человек.

В прошлом году уровень регистрируемой безработицы составил 1% от численности экономически активного населения, в этом – 0,9%.

По состоянию на 23 января 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.