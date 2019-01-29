МВД Республики Северная Осетия – Алания займется делом о похищении невесты, жених которой так спешил, что два раза упал, ударив женщину головой об асфальт, сообщает телеканал "360".

"Сейчас туда выехала группа. Будут опрашивать", – сообщила пресс-секретарь МВД по Осетии Ирина Доева.

Свадьбу играли 27 января. В ходе торжества на невесту набросили бурку, после чего похититель попытался убежать с женщиной на руках к припаркованному автомобилю.

Мужчина несколько раз упал и уронил девушку: один раз слетел со ступеней на асфальт, второй раз – просто запнулся на асфальте.

За кадром слышно, как друзья разочарованно советуют оператору прекратить съемку.

По мнению пользователей Сети, красивую традицию превратили в позор и цирк.