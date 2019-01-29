Жителя Бийска, обвиняемого в убийстве давнего знакомого на почве старых школьных обид, ждет скамья подсудимых.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено 6 ноября прошлого года в частном доме в поселке Фоминское, когда между двумя мужчинами, находящимися в гостях, в ходе распития спиртного произошла словесная ссора из-за школьных обид.

В ходе продолжающегося конфликта 33-летний обвиняемый кухонным ножом нанес своему товарищу несколько ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.