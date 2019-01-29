Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобилей утром во вторник, 29 января, временно блокировало движение в спальном районе Барнаула.
Авария произошла на пересечении улиц Шумакова и Балтийской.
"Шумакова – Балтийская, авария. Пробка, автобусы проехать не могут", – проинформировали в паблике Barnaul 22.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Сегодня что то за 40 минут езды по городу наблюдал целую кучу отмороженных идиотов... На красный для них пролететь как высморкаться... Не удивлюсь если и тут такой же был.