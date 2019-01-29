В Красноярском крае в школе Железногорска во время урока в понедельник, 28 января, с потолка неожиданно полилась горячая вода, пишет URA.RU со ссылкой на Enisey.tv.

В одном из классов прорвало трубу с кипятком. Никто из школьников не пострадал, однако учительница получила ожоги. "Три этажа кипятком залило, учитель с ожогами лица и тела в больнице", – рассказали очевидцы происшествия.

По сообщениям в группе "СобытияГород-26. Железногорск" в соцсети "ВКонтакте", ЧП произошло около 10 утра. В приемной школы рассказали, что эвакуация прошла спокойно. Уже сегодня ученики должны были вернуться к занятиям.