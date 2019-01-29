Барнаульский предприниматель предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – речь идет о сумме более 27 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемый возглавлял ООО. Основным видом деятельности данной компании являлась оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, для которой применим общий режим налогообложения.

"С целью избежать уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость, предприниматель, используя подконтрольные ему фирмы, придал видимость совершения сделок, а также распорядился изготовить фиктивные документы, подтверждающие якобы производство поставок указанными организациями сельхозпродукции Обществу. Таким образом, его фирма незаконно получила право на налоговые вычеты в размере равном суммам якобы уплаченного при приобретении товаров НДС. За налоговый период 2016 года предпринимателем в бюджет не был уплачен налог на сумму более 27 миллионов рублей, что является особо крупным размером", – уточняют в СКР.

Отмечается, что бизнесмен свою вину признал полностью. На денежные средства ООО наложен арест в сумме более 27 миллионов рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.