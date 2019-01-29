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Бизнесмен в Барнауле идет под суд за уклонение от уплаты налогов на 27 млн руб.

, ИА "Амител"
В итоге бюджет не получил положенные миллионы
На средства фирмы предпринимателя наложен арест / Фото: ivteleradio.ru

На средства фирмы предпринимателя наложен арест / Фото: ivteleradio.ru

Барнаульский предприниматель предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – речь идет о сумме более 27 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвиняемый возглавлял ООО. Основным видом деятельности данной компании являлась оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, для которой применим общий режим налогообложения.

"С целью избежать уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость, предприниматель, используя подконтрольные ему фирмы, придал видимость совершения сделок, а также распорядился изготовить фиктивные документы, подтверждающие якобы производство поставок указанными организациями сельхозпродукции Обществу. Таким образом, его фирма незаконно получила право на налоговые вычеты в размере равном суммам якобы уплаченного при приобретении товаров НДС. За налоговый период 2016 года предпринимателем в бюджет не был уплачен налог на сумму более 27 миллионов рублей, что является особо крупным размером", – уточняют в СКР.

Отмечается, что бизнесмен свою вину признал полностью. На денежные средства ООО наложен арест в сумме более 27 миллионов рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.01.2019 10:22
Гость

Не поделился с кем должен был, вот и итог.

0  0
29.01.2019 10:37
- гость -

незаконно получила право на налоговые вычеты в размере равном суммам якобы уплаченного при приобретении товаров НДС

а-то, доходность по возврату ндс для предприимчивых предпринимателей выросла на 11,11%...

0  0
29.01.2019 10:38
- гость -

Вот так и депутаны делают.

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