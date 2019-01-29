В России может появиться специализированная сеть по продаже сигарет, исключительно в магазинах которой можно будет легально приобрести табачную продукцию, пишет URA.RU со ссылкой на источники в Госдуме и торговых сетях.

Согласно имеющимся прогнозам, табачный рынок в России в ближайшие годы будет сокращаться. Несмотря на это, по оценкам Euromonitor International, к 2022 году выручка составит 1,39 трлн рублей.

При этом в других местах – супермаркетах и уличных павильонах – табачная продукция, скорее всего, исчезнет.

Депутат Госдумы Олег Нилов, предлагавший несколько лет назад ввести госмонополию на табак, сообщил, что подобные обсуждения на эту тему регулярно ведутся: "Табачные изделия, как и алкоголь, должны продаваться в специализированных магазинах под контролем государства. Это позволит сократить потребление табака, а также обеспечить контроль качества".

Депутат считает разумной госмонополию на табак, чтобы "перенаправить многомиллиардные потоки в бюджет, а затем планомерно свести к нулю эту смертельно опасную привычку".

Другой собеседник в парламенте, пожелавший не называть свое имя, рассказал, что такой законопроект уже создается: "Идея давняя, но сейчас она входит в практическую плоскость. Тем более ничего с нуля создавать не надо – в стране совсем недавно открыта огромная профильная сеть, охватывающая подавляющее число регионов".

По словам источника издания, речь идет о произошедшем слиянии трех сетей – это "Красное и Белое", "Дикси" и "Бристоль", в общей сложности в нее войдут 13 тысяч магазинов. Он указал на то, что изначально "Красное и Белое" и "Бристоль" "заточены под продажу спиртного и сигарет, и формат не придется радикально менять".

Эксперт табачной отрасли Вадим Желнин не исключил, что обсуждаемый сценарий может быть реализован. Он отметил, что табачный дистрибьютор "Мегаполис" и торговая сеть "Дикси" принадлежат одному и тому же владельцу – олигарху Игорю Кесаеву.