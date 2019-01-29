США создаст "суперпушку", которая будет стрелять на 1600 километров

В США начали разрабатывать "суперпушку", которая будет являться прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и сможет стрелять на расстояние в тысячу миль (примерно 1600 километров), сообщает телеканал "360" со ссылкой на Global Times.

В течение нескольких лет Россия и США многократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. Москва уверена, что свои обязательства строго соблюдает. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, обвинения Штатов в нарушении договора голословны. В начале декабря 2018 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней, чтобы вновь начать выполнять договор, в противном случае Вашингтон приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД.

Источник зарубежного издания сослался на слова министра сухопутных войск США Марка Эспера.

Впрочем, китайские военные эксперты сообщили, что сомневаются в возможности создания "суперпушки", поскольку имеющиеся артиллерийские орудия стреляют на расстояние не более 100 миль.

Американская электромагнитная пушка способна выстрелить на 300 миль.

Новое же орудие США, как отмечается, всего лишь баллистическая ракета средней дальности. Наименованием "суперпушка" Вашингтон планирует избежать нарушения ДРСМД, уверены эксперты.