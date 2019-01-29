Депутат Верховной рады Борислав Береза в эфире украинского телеканала "Громадьске" ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее призвал его извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой.
Кадыров пригрозил Березе "звонкой оплеухой": "Обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".
Береза в ответном слове заявил, что ему не страшно ходить по улицам.
"Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" – сказал депутат.
Таким образом Береза ответил на вопрос журналистов о том, не собирается ли он после слов Кадырова нанять для себя охрану.
Инцидент случился 24 января в кулуарах ПАСЕ во время интервью. Скабееву толкнул редактор "Европейской правды", а затем это сделал Береза. После того как Скабеева попросила Березу объясниться, тот ее оскорбил. После случившегося Кадыров заявил, Березе следует извиниться.
Комментарии
пошла возня
Вот щас и посмотрим кто кого
круче.
Хорошо бы, нашелся такой мужчина, который научит эту мразоту окраинскую хорошим манерам.
А сколько охранников у "бесстрашного" рамзанки?
"...Помимо административных зданий, под охраной и резиденция главы Чечни, а еще — резиденция первого президента Ахмата Кадырова. В Transparency International не понимают, как можно тратить 42 миллиона на объект, который перестал быть государственной надобностью. Но и это еще не все. Этот дом, в котором официально нет даже музея, стерегут день и ночью...62 вооруженных человека! Столько же охранников задействованы и в обеспечении безопастности особняка, где живет семья Рамазана Кадырова. "(с)
-гость- 15:44
дети в школах кемеровской области падают в голодные обмороки, а вы все окраиной озабочены...ну ну
15:44
- гость -
Хорошо бы, нашелся такой мужчина, который научит эту мразоту окраинскую хорошим манерам.
Хабалка Скабеева должна радоваться, что её прямо в кадре не стали учить хорошим манерам и журналистской этике, а то привыкла у себя в вольере укрощать ручных окраинцев и комнатных американцев.
Неплохо бы скабеевой самой поучиться хорошим манерам. А еще может попробовать программы свои без вранья делать...
Надеюсь Рамзан доведёт дело до логического завершения.
Ведущий программы может говорить то что хочет, и выслушивать хабалок Воронину и Соколову, не пртменяя силу.
А вот когда здоровый мужик применяет силу против нашей ведущей, это мерзко, подло, не по мужски. Таких учить надо.
Вы же, защищающие такие низкие поступки, видимо поклонники навального, прыгавшего на костях сгоревших в кемерово детей. Фууу на вас.