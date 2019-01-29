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Украинский депутат, толкнувший Скабееву, ответил Кадырову вопросом

, ИА "Амител"
"Почему я должен что-то менять?" – спросил Береза
Береза не собирается нанимать охрану после слов Кадырова / Фото: prefiks.win

Береза не собирается нанимать охрану после слов Кадырова / Фото: prefiks.win

Депутат Верховной рады Борислав Береза в эфире украинского телеканала "Громадьске" ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который ранее призвал его извиниться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой.

Кадыров пригрозил Березе "звонкой оплеухой": "Обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".

Береза в ответном слове заявил, что ему не страшно ходить по улицам.

"Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" – сказал депутат.

Таким образом Береза ответил на вопрос журналистов о том, не собирается ли он после слов Кадырова нанять для себя охрану.

Инцидент случился 24 января в кулуарах ПАСЕ во время интервью. Скабееву толкнул редактор "Европейской правды", а затем это сделал Береза. После того как Скабеева попросила Березу объясниться, тот ее оскорбил. После случившегося Кадыров заявил, Березе следует извиниться.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.01.2019 15:27
BLATNOI

пошла возня

0  0
29.01.2019 15:27
BLATNOI

Вот щас и посмотрим кто кого
круче.

0  0
29.01.2019 15:44
- гость -

Хорошо бы, нашелся такой мужчина, который научит эту мразоту окраинскую хорошим манерам.

0  0
29.01.2019 16:06
Гонец из Пензы

А сколько охранников у "бесстрашного" рамзанки?
"...Помимо административных зданий, под охраной и резиденция главы Чечни, а еще — резиденция первого президента Ахмата Кадырова. В Transparency International не понимают, как можно тратить 42 миллиона на объект, который перестал быть государственной надобностью. Но и это еще не все. Этот дом, в котором официально нет даже музея, стерегут день и ночью...62 вооруженных человека! Столько же охранников задействованы и в обеспечении безопастности особняка, где живет семья Рамазана Кадырова. "(с)

0  0
29.01.2019 16:08
местный

-гость- 15:44
дети в школах кемеровской области падают в голодные обмороки, а вы все окраиной озабочены...ну ну

0  0
29.01.2019 16:15
- гость -

15:44
- гость -
Хорошо бы, нашелся такой мужчина, который научит эту мразоту окраинскую хорошим манерам.

Хабалка Скабеева должна радоваться, что её прямо в кадре не стали учить хорошим манерам и журналистской этике, а то привыкла у себя в вольере укрощать ручных окраинцев и комнатных американцев.

0  0
29.01.2019 16:21
- гость -

Неплохо бы скабеевой самой поучиться хорошим манерам. А еще может попробовать программы свои без вранья делать...

0  0
29.01.2019 16:38
- гость -

Надеюсь Рамзан доведёт дело до логического завершения.

0  0
29.01.2019 16:40
- гость -

Ведущий программы может говорить то что хочет, и выслушивать хабалок Воронину и Соколову, не пртменяя силу.
А вот когда здоровый мужик применяет силу против нашей ведущей, это мерзко, подло, не по мужски. Таких учить надо.
Вы же, защищающие такие низкие поступки, видимо поклонники навального, прыгавшего на костях сгоревших в кемерово детей. Фууу на вас.

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