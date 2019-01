Беспилотное аэротакси в России может появиться уже через 10 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet Сергея Жукова.

Жуков отметил, что, по сути, аэротакси представляет собой автоматически управляемый самолет с короткими взлетно-посадочными отрезками.

"Нужны взлетно-посадочные полосы в пределах города. Или вертикальная посадка, чтобы можно было сесть на крышу здания", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас над разработкой аэротакси "бьются" во всем мире: существует 117 проектов, причем несколько из них в России.

Жуков не исключил, что технология может быть усовершенствована и в более сжатые сроки.

Ранее корпорация Boeing впервые испытала прототип автономного пассажирского воздушного судна, которое работает на электричестве и способно летать на расстояние около 80 километров.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz