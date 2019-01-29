ХК "Алтай" пропустил 8 шайб от "Ростова" в Барнауле

Хоккеисты "Алтая" вновь крупно уступили лидеру. Повторный матч первенства Высшей хоккейной лиги против "Ростова" состоялся на льду барнаульской Карандин-Арены и завершился сокрушительным поражением хозяев площадки со счётом 1:8.

Гости предрешили исход встречи уже в первом периоде, когда забросили в ворота "Алтая" три безответные шайбы. До окончания игры на пять голов ростовчан барнаульцы ответили точным броском Валерия Глухова.

Напомним, в первом поединке "Алтай" проиграл со счётом 1:5.

"Ростов" уверенно возглавляет турнирную таблицу. Команда с берегов Дона опережает "Мордовию", которая занимает второе место, на 15 очков.

"Алтай" на седьмой строке. Следующие матчи барнаульцы проведут в Орске 2 и 3 февраля против команды "Южный Урал-Металлург".