Фото: Анастасия Карелина
Улицы Рубцовска накануне завалило "черным снегом", сообщила порталу Amic.ru наша читательница Анастасия Карелина, выслав фото, на которых запечатлено данное явление.
"Вот такая "красота" выпала 28 января около южной тепловой станции в городе Рубцовске и накрыла часть города. Люди бьют тревогу и пишут в разные инстанции второй год, дышать на улице в районе ЮТС нечем, стоит смог, "роза ветров" сказывается: выбросами и смогом накрывает город полностью", – подчеркивает Анастасия.
Читательница добавляет, что в этом контексте вызывают вопросы действия энергетиков.
"Жители обеспокоены своим здоровьем и здоровьем своих детей", – резюмирует горожанка.
Комментарии
Нет очистки дыма. где надзорные органы
радует, что не желтым...
Комментарии от СГК с ее хвалебными речами о ситуации в Рубцовске будут?
Я правильно понимаю что это результатв применения метода альтернативной котельной в действии?
АТЗ с глубокой консервации расконсервировали, и Северную ТЭЦ запустили.
- гость -
Нет очистки дыма. где надзорные органы ----- Ты серьезно? Если бы не было очистки(фильтров) на станциях ,то они бы максимум пол дня проработали ,а потом сломались. Остановка генерации, и многомиллионные ремонты. Ибо все бы забилось золой, и генерация тепла и света остановилась бы в городе. А насколько я знаю, топят отлично и перебоев никаких нет. А что снег черный, в любом городе такой, где есть машины и печное отопление. Пересядьте на оленей, пользуйтесь керосиновыми лампами, топите на дровах и будет вам счастье. Какие проблемы?
-Комментарии от СГК с ее хвалебными речами о ситуации в Рубцовске будут?
Я правильно понимаю что это результатв применения метода альтернативной котельной в действии?"----Альт котельная тупо метод расчета и все. Прочитал бы хоть в интернете. Вечно коммунисты недовольны, хайпуют на всем попало. Снег у них зимой сильно черный. ЗИМОЙ когда в СИБИРИ ВСЕ ТОПЯТ ,ЧТОБЫ СОГРЕТЬСЯ! Скоро летом будут митинги против не слишком яркого солнца, а весной, из за слишком запозднившейся весны. Ну хотя , а что еще коммунистам остается делать ,партия протеста. Если не хайповать на искусственно раздутых проблемах, никто голосовать не будет. Все же знают КПРФ мертвая партия, чисто так чтобы разбавить оппозицию ,да голоса бабушек в нужное русло направлять. Карелина то в интернете, который якобы простой житель, легко пробивается в поисковике. Митинги за коммунистов делала.))) гы гы гы. Может Грудинин приедет?
Видала бы в Москве какой снег. Вообще бы парализовало тебя. Там тоже энергетики виноваты?
Сколько себя помню, всегда был такой снег в городе. Видать говорить больше не о чем. Проблем у нас в городе больше якобы нет. Рабочие места, заводы все разрушили, дороги как после войны.