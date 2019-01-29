Учеными-химиками Бийского технологического института, филиала Алтайского государственного технического университета, синтезированы новые органические высокомолекулярные соединения, содержащие в своем составе атомы бора.

Практическая ценность полученных соединений заключается в возможности создания на их основе новых полимерных материалов, обладающих повышенной термостойкостью, способных эксплуатироваться при температурах до 300 градусов и стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Так, например, срок эксплуатации конструкций из композиционных материалов на основе борсодержащих полимеров под воздействием солнечных лучей увеличивается в 2-3 раза.

Благодаря своей особенной структуре борорганические полимеры, добавленные в различные материалы, могут существенно изменять свойства изделий, изготовленных на их основе. Так, например, проведенные исследования и апробация технологии изготовления тормозных колодок на основе борорганических полимеров показали, что износ материала снижается в 2 раза, происходит увеличение прочности, коэффициент трения повышается в два раза при повышенных температурах. При добавлении в стеклопластиковые изделия отмечено повышение огнестойкости.

Новые материалы на основе борорганических олигомеров и полимеров востребованы в химической промышленности, строительстве, производстве полипропилена и стеклопластиковых изделий, машиностроении.