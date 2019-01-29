Кресло управляющего Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" занял новый топ-менеджер Антон Милютин, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Отметим, что ранее длительное время отделением руководил Максим Волков. Теперь же это место досталось выпускнику алтайского политеха Антону Милютину, который работает в структурах "Сбербанка" с 2004 года.

Он прошел путь от экономиста отдела налогообложения Алтайского банка до заместителя управляющего, руководителя блока "Корпоративный бизнес" Кемеровского отделения. В 2018 году был назначен заместителем управляющего, руководителем блока "Корпоративный бизнес" Алтайского отделения.

Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается большим теннисом.