Зима в России долгая, и для многих жителей деревень дрова остаются единственным способом согреться в холода. Но, к сожалению, позволить себе их может не каждый.

Первым к акции присоединился Бобровский лесокомбинат, расположенный в Первомайском районе.

Прежде всего, бесплатные дрова будут доставлены участникам Великой Отечественной войны, проживающим в частном секторе в селе Бобровка и имеющим печное отопление. Работники, пенсионеры и ветераны труда Бобровского лесокомбината смогут получить дрова со скидкой. Всего топливной древесиной будет обеспечено почти 230 человек. Для этих целей заготовлено 1832 м2 дров.

"Бобровский лесокомбинат всегда отзывается, если нужно помочь, к примеру, одиноким пожилым людям или многодетным семьям, у которых не хватает средств на отопление своих жилищ. Никто эту поддержку в таком объеме больше не оказывает", — прокомментировал глава муниципального образования Бобровский сельсовет Сергей Ванпилин.

Забота о жителях территорий присутствия предприятий холдинга является одним из приоритетных направлений социальной политики холдинга "Алтайлес".

Пример Бобровского лесокомбината в этом отношении очень показателен. Предприятие оперативно реагируют на просьбы как администрации села, так и общественности. Например, сейчас руководство комбината оказывает финансовую помощь в реализации социально значимого проекта по уличному освещению села. Также предприятие предоставило пиломатериалы на ремонт школы, дома культуры и хоккейной коробки с раздевалкой.

В ближайшее время другие предприятия холдинга также обеспечат бесплатными дровами ветеранов ВОВ Панкрушихинского, Новичихинского, Угловского и других районов края.