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Форум "АТР" под кураторством Четошниковой сменит название, формат и гостей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Основной акцент будет сделан именно на алтайскую молодежь

Фото: Amic.ru

Управленческий форум "АТР", проведение которого с 2019 года курирует начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, с 2019 года сменит название, формат и откажется от приглашения гостей из городов страны и ближнего зарубежья. Отметим, что в прошлом году форум "Алтай. Точки роста" отпраздновал десятилетний юбилей. В этом году он пройдет в новом формате, основной акцент будет сделан на инициативную молодежь. Особенностью работы форума станет нацеленность на конкретный практический результат по приоритетным направлениям развития региона.

Как сообщила Amic.ru сама Екатерина Четошникова, форум сменит название на "Алтай. Территория развития". Площадки будут направлены на развитие конкретных направлений: предпринимательство, сельское хозяйство, культура, спорт, СМИ. У руководителя ведомства есть желание, чтобы в этих направлениях принимали участие именно ребята из Алтайского края и только незначительная часть, представляющая Сибирский федеральный округ.

"Я хочу пригласить на форум алтайских ребят, которые могут показать наглядный пример эффективных проектов. Мы, безусловно, будем мониторить эффективность таких форумов. Нельзя, чтобы ты приехал на форум из другого региона, "потусил" недельку и до свидания. А что для Алтайского края полезного потом сделаешь? Давайте работать с алтайской молодежью, помогать с местными проектами. Для этого мы должны работать с заинтересованными в этом людьми, начиная от руководителей районов и городов", – сообщила Екатерина Четошникова.

В идеале на таких площадках, по мнению чиновницы, должны присутствовать представители различных краевых ведомств, которые будут помогать самым ярким ребятам реализовывать свои инициативы. Предварительно, в этом году форум совместят с другим крупным мероприятием – международным спортивно-туристским фестивалем "Большой Алтай".

Единственный в России управленческий форум в прошлом году прошел с 3 по 9 июня 2018 года на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье" в Белокурихе. Участие в форуме приняли 2500 человек из 28 стран и 50 регионов Российской Федерации.

Образовательная программа включала в себя 4 направления: "Ты – предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество", в рамках которых работали 26 площадок. На мероприятии присутствовал Виктор Томенко, для которого это было фактически первое появление на публике после назначения на должность врио главы региона.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.01.2019 11:35
Лексус

Екатерину Четошникову тоже лучше сменить и назначить достойного человека на такую должность.

0  0
29.01.2019 11:44
- гость -

Вторую неделю про нее уши заливают в новостях, знаменитость этакая)))

0  0
29.01.2019 11:52
- гость -

Виктор Петрович Томенко!

Вы может быть ошиблись с назначением Четошниковой? Это же ужас, что в последнее время она говорит.

0  0
29.01.2019 12:24
АБОРИГЕН

Т.е. Екатирину "всё сразу" Четошникову не уволят?

0  0
29.01.2019 12:31
- гость -

а вот в Саратове мэр уволил начальника отдела образования за то что заставила учителей снег убирать...
а у нас за "ничего из себя не представляющих" только пожурили (и то об этом мы знаем со слов пресс-службы)

0  0
29.01.2019 12:53
Борис

А что Четошкину еще не уволили? По всюду таких "звезд" гонят тряпками с волчими билетами. В Саратове с треском полетела звезда прямо в мешок со снегом.

0  0
29.01.2019 12:57
- гость -

Люди, у меня высшее образование, я - предприниматель, у меня ИП и ооо... Объясните, пожалуйста, Чем занимаешься имеются все эти люди ? Точки роста, интеграции, форумы. . а где реальные результаты?? Где рост экономики, рост качества жизни, снижение безработицы? По-моему , это просто тупая трата бюджетных денег , пускание пыли в глаза, создание видимости бурной деятельности. Разогнать половину дармоедов !

0  0
29.01.2019 12:58
- гость -

29.01.2019 12:53
Борис
---------
и не уволят)))
В Саратове руководители имеют стержень и могут увольнять подчиненных:
- мэр Саратова уволил начальницу образования;
- губернатор Саратовской области уволил министра труда за "макарошки"

0  0
29.01.2019 12:59
- гость -

Нормальные люди сейчас поняли, чем конкретно занимаются этим дармоеды?

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