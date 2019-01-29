Фото: Amic.ru

Управленческий форум "АТР", проведение которого с 2019 года курирует начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, с 2019 года сменит название, формат и откажется от приглашения гостей из городов страны и ближнего зарубежья. Отметим, что в прошлом году форум "Алтай. Точки роста" отпраздновал десятилетний юбилей. В этом году он пройдет в новом формате, основной акцент будет сделан на инициативную молодежь. Особенностью работы форума станет нацеленность на конкретный практический результат по приоритетным направлениям развития региона.

Как сообщила Amic.ru сама Екатерина Четошникова, форум сменит название на "Алтай. Территория развития". Площадки будут направлены на развитие конкретных направлений: предпринимательство, сельское хозяйство, культура, спорт, СМИ. У руководителя ведомства есть желание, чтобы в этих направлениях принимали участие именно ребята из Алтайского края и только незначительная часть, представляющая Сибирский федеральный округ.

"Я хочу пригласить на форум алтайских ребят, которые могут показать наглядный пример эффективных проектов. Мы, безусловно, будем мониторить эффективность таких форумов. Нельзя, чтобы ты приехал на форум из другого региона, "потусил" недельку и до свидания. А что для Алтайского края полезного потом сделаешь? Давайте работать с алтайской молодежью, помогать с местными проектами. Для этого мы должны работать с заинтересованными в этом людьми, начиная от руководителей районов и городов", – сообщила Екатерина Четошникова.

В идеале на таких площадках, по мнению чиновницы, должны присутствовать представители различных краевых ведомств, которые будут помогать самым ярким ребятам реализовывать свои инициативы. Предварительно, в этом году форум совместят с другим крупным мероприятием – международным спортивно-туристским фестивалем "Большой Алтай".

Единственный в России управленческий форум в прошлом году прошел с 3 по 9 июня 2018 года на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье" в Белокурихе. Участие в форуме приняли 2500 человек из 28 стран и 50 регионов Российской Федерации.

Образовательная программа включала в себя 4 направления: "Ты – предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество", в рамках которых работали 26 площадок. На мероприятии присутствовал Виктор Томенко, для которого это было фактически первое появление на публике после назначения на должность врио главы региона.