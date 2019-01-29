Первый национальный парк в Алтайском крае займет 160 тысяч гектаров

Рабочая группа при Минприроды региона поддержала инициативу создания первого национального парка в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Главной его задачей названо сохранение типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа. Эксперты считают, что зона нуждается в дополнительной защите от воздействия человека.

Планируется, что "Тогул" займет часть территории Заринского, Ельцовского и Тогульского районов. Он будет граничить с Кемеровской областью.

По итогам обсуждения специалистам поручено провести ряд выездных совещаний с субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории будущего нацпарка.

Кроме того, следует проработать вопрос о числе охотников, которым разрешат охотиться на специально отведенных для этого участках.

Границы "Тогула" будут дополнительно дорабатываться. По предварительным данным, площадь парка превысит 160 тысяч гектаров.

Почти 78 тысяч из них придутся на Тогульский район (38,5 % от общей площади муниципального образования), более 58 тысяч – на Ельцовский (26,9 %), свыше 24 тысяч – на Заринский (4,7%).

На этой территории расположены черневая тайга с характерными для нее реликтовыми видами растений, сосновые, еловые, кедровые и уникальные леса из сибирской липы.

Также участок богат объектами историко-культурного наследия. В частности, это места первых русских поселений на Алтае, старый Екатерининский тракт и Уксунайская пещера.