Автобусные рейсы из Барнаула в Бишкек возобновят свою работу с 6 февраля, информирует автовокзал краевой столицы.

"С 6 февраля возобновляется выполнение перевозок пассажиров и багажа по международному маршруту "Новосибирск – Барнаул – Бишкек". Рейс выполняется комфортабельными автобусами (вместимостью до 50 мест), отправление из Барнаула по средам в 22:00", – говорится в сообщении.

Что касается цены проезда от Барнаула до Бишкека, то она составит 3000 рублей, стоимость провоза багажа равна 10% от стоимости билета.