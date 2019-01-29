Финал Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Электронный ошейник для кота, робот-поводырь, дрон-змея – эти и другие изобретения представили талантливые школьники из разных городов России на конкурсе ДНК. Это Детский научный конкурс, который проводит Фонд Андрея Мельниченко при поддержке компаний "Еврохим", СУЭК, СГК. Его финал состоялся в Барнауле 25-27 января.

В Алтайском политехническом университете за звание самого талантливого школьника посоревновались более 60 юных изобретателей из Алтайского, Ставропольского краев, Кемеровской и Тульской областей.

В субботу, 26 января, для участников был самый волнительный день – презентация изобретений перед судьями, преподавателями, студентами и школьниками. К слову, судейский состав очень серьезный. Это представители Российской академии наук, центра креативных технологий "Идеальные решения", МГУ, российских вузов, Сибирской генерирующей компании. Но и сверстников на выставке-презентации было много. Ребята активно расспрашивали друг друга о своих достижениях, некоторые даже договаривались о дальнейшем сотрудничестве.

Фонд Андрея Мельниченко – это первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов. Его основная программа нацелена на поддержку школьников, одаренных в области естественных наук. Это будущие ученые и инженеры – основа будущего производства России. В 2017-2018 годах фонд открыл восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле ("Наследники Ползунова"), Бийске, Рубцовске, Кемерове, Ленинске-Кузнецке, Невинномысске, Новомосковске для школьников 5-11 классов. Именно на базе этих центров и прошел отборочный этап конкурса.

"Все это мы делаем для развития детей, чтобы они могли показать свои достижения, посмотреть достижения других. Конкуренция – это всегда двигатель. Им полезно общаться и понимать, как добиваться поставленных целей и идти вперед", – рассказал председатель оргкомитета, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Конкурс был учрежден в прошлом году. Прошедший этап в Барнауле – это российский этап ДНК. В планах – сделать конкурс евразийским (международным). С Китаем договоренность уже есть, сейчас ведется обсуждение с Индией. Барнаул был выбран по двум причинам: удобное географическое расположение относительно остальных центров и прекрасная команда преподавателей АлтГТУ.

"Конечно, наш вуз хочет, чтобы эти ребята учились у нас. Но не это самое главное, а главное – мы даем возможность развиваться таланту. Это наша задача, чтобы они любили край, страну, оставались здесь", – сказал ректор алтайского политеха Андрей Марков.

Эксперты выбрали 18 проектов-победителей. Председатель жюри, член-корреспондент РАН Константин Жижин пояснил, что критериев оценки было много. Самое важное – это то, как школьник понимает проблему, над которой работает, какими способами он пытается ее решить и получилось ли это.

"Если человек занимается такой работой в школьные годы, то у него уже есть преференции для поступления в вуз: он по-другому думает, по-другому ставит задачи, отвечает на вопросы. Сдать экзамены ему значительно легче. Для них обучение в вузе будет удовольствием, а не нагрузкой, которую надо побыстрее с себя скинуть", – сказал Константин Жижин.

Александр Чередник добавил, что "Еврохим", СУЭК, СГК заинтересованы в привлечении на работу таких талантливых ребят. Например, барнаулец Данил Сивцов, который является стипендиатом фонда, сейчас учится в МГУ и уже работает в IT-сфере СУЭКа.

А проекты были совершенно разнообразные. От естественнонаучных: исследование свойств трансмиссионного масла, установка для измерения коэффициента трения скольжения, синтез водорастворимых полимерных материалов на основе альгината натрия, химический анализ грунтовых вод и другие. До инженерных: робот-поводырь для слабовидящих, электронный ошейник для кота, самодельный термоэлектрогенератор, ручка из медицинского шприца, контейнер для ПЭТ бутылок, который их сжимает, дрон-змея, медицинский жгут, сигнализирующий о необходимости ослабить его или снять, электронное табло-напоминалка, домашняя метеостанция и другие.

Не все проекты уже реализованы, часть из них – это пока просто идея, для исполнения которой требуются деньги, а некоторые – прототип будущих больших изобретений.

Например, мобильная сортировочная установка, изобретенная учеником 7-го класса из Ленинска-Кузнецка (Кемеровская область) Глебом Ивановым. Эту установку он собрал из конструктора Lego для сортировки деталей Lego.

"Устройство позволяет сортировать детали на два размера. У Lego тоже есть такой сортировщик, но он стоит дорого, около 20 тысяч рублей, и он не очень практичен в применении. А я, "легоман", собрал свой сортировщик. А еще я собирал ручной протез с двумя пальцами, хочу собрать руку полностью, которая бы помогала инвалидам. Думаю, что робототехника станет моим будущим", – сказал Amic.ru участник конкурса.

Восьмиклассник из Кемерова Максим Маханьков изобрел устройство для измерения скорости бега "Барьер-1".

"Оно основано на пересечении лазерных барьеров. Это точность и удобство для измерения скорости и времени бега легкоатлетов. Есть три режима: бег по прямой, бег по кругу, измерение на отрезке дистанции. Устройство может работать на расстоянии до километра и даже немного больше", – пояснил Максим.

Барнаульские школьники Дарья Вольвач и Марк Каширский придумали проект "Дроны – сборщики урожая, адаптированные к работе в труднодоступной местности". Самого дрона пока нет, да и главное здесь не сам прибор, а программа распознавания растений и ягод, которые нужно собирать.

"Вот смотрите, это алгоритм распознавания, основанный на нейронных сетях. Подносим к камере пластиковую бутылку – он ее распознает, подносим цветок – распознает. Систему можно изменить под сбор других предметов", – рассказал Марк Каширский.

Десятиклассники из Рубцовска разработали проект по химическому анализу грунтовых вод на подтопляемых территориях. Это очень актуальная проблема для этого алтайского города – несколько лет подряд Рубцовск переживает подтопление грунтовыми водами.

"Мы хотим проанализировать воду, чтобы посмотреть, для чего она пригодна, как влияет на металлические конструкции, на организм, вредит ли она почве", – представила проект одна из его авторов Владлена Лелеченко.

Или электронный ошейник для кота от кемеровского школьника Ильи Гуркина.

"Ошейник измеряет активность жизнедеятельности животного. Он записывает показания, информация передается на мобильный телефон. Если кот лежит или неактивен, это может свидетельствовать о болезни", – пояснил юный изобретатель. Его ошейник пока большой, надеть такой на кота вряд ли получится. Но Илья говорит, что при использовании современных материалов можно сделать его размером как фитнес-браслет.