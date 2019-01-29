Следственный комитет выяснит обстоятельства гибели жителя Смоленского района Алтайского края, который скончался от пневмонии, в то время как ему назначили лечение от ОРЗ.
Как сообщили в региональном управлении СКР, по словам вдовы погибшего, врач местной больницы неправильно поставил ее супругу диагноз, назначив лечение от ОРЗ.
Правоохранители выяснят все обстоятельства трагедии и дадут правовую оценку действиям врачей на предмет качества оказания медицинской помощи пациенту.
Комментарии
Зачем Врачам лечить стадо. Надо перековаться всем и работать в другой сфере, а стадо пусть дохнет. Тут в автомобиле(механизме) не всегда можно найти дефект, а в человеке и подавно. До каких пор, бедных врачей будут терроризировать за каждого умершего?
Уходить из медицины, а консультировать население без бумаг и за хорошие деньги...
Зы. Сам не медик и в семье их нету.
Следком выяснит, почему жителя Алтая лечили от ОРЗ, а он умер от пневмонии. ага и начнет с главного оптимизатора.