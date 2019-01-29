Следственный комитет выяснит обстоятельства гибели жителя Смоленского района Алтайского края, который скончался от пневмонии, в то время как ему назначили лечение от ОРЗ.

Как сообщили в региональном управлении СКР, по словам вдовы погибшего, врач местной больницы неправильно поставил ее супругу диагноз, назначив лечение от ОРЗ.

Правоохранители выяснят все обстоятельства трагедии и дадут правовую оценку действиям врачей на предмет качества оказания медицинской помощи пациенту.