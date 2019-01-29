Россиянам пообещали неминуемый рост зарплат на 4% в 2019 году

Реальные зарплаты россиян в 2019 году вырастут не менее чем на 4%, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов Финансового университета при правительстве РФ.

"В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на 4%, а при оптимистическом сценарии – на 7%. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится", – отмечают эксперты.

В то же время посчитано, что рост реальных доходов россиян замедлится. Он начнет увеличиваться только в 2020 году. Это объяснили низким темпом роста российской экономики – менее 2% в год.

Однако при оптимистическом варианте в 2020 году реальные доходы россиян могут вырасти на 6-7%.

Низкие реальные доходы отразятся и на потребительской активности. Это, в свою очередь, повлияет на уровень инфляции, который, по мнению экспертов, в ближайшие два года составит менее 4%.

Также отмечается, что в России наблюдается падение интереса к дорогим покупкам. Так, в конце 2018 года жители страны стали меньше приобретать новые автомобили и недвижимость. Что касается ситуации в регионах, то наибольший рост инфляции предрекли Крыму и Севастополю. Среди потенциальных лидеров по росту ВПП значатся Амурская и Самарская области, Чечня, Якутия.