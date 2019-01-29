Особенного подростка-инвалида жестоко избили толпой в Горном Алтае

Юноша, отстающий в развитии, катался с горки в одном из сел Улаганского района и случайно сбил девочку, за что его жестоко избили сверстники, – сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на сайт сообщества "Barnaul 22".

17-летний подросток страдает эпилепсией и по умственному развитию соответствует первокласснику. Он совершенно безобидный, как утверждает его мать, но это не спасло его от агрессии сверстников.

Они не простили ему случайное столкновение с девочкой, поставили на колени и заставили просить прощения. Но мольбы инвалида только раззадорили обступивших его школьников, которых собралось около 15.

Сначала ему ударили ногой в грудь, а когда он упал – принялись пинать ногами по телу и голове. И этого толпе было мало – беспомощному человеку стали запихивать лед под одежду, а кто-то бросил ледяную глыбу прямо в лицо.

"Ни один из детей не позвал взрослых на помощь, – возмущается женщина. – Они оставили беззащитного парня лежать на снегу".

По ее словам, очнувшись после расправы, он самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали помощь и отправили домой.

На следующий день мать отвела сына в больницу снова, потребовав, чтобы его как следует обследовали. Особенно селянку беспокоил его глаз, который почернел и почти совсем не видел.

Медики диагностировали сотрясение мозга и возможное отслоение сетчатки. Поврежденный глаз видит лишь на 20%.

При этим жительница Улаганского района утверждает, что обидчиков ее сына никто даже не наказал. По ее словам, в ПДН дело закрыли на третий день, а в прокуратуре посоветовали обратиться к специалисту по делам несовершеннолетних.

"У меня душа внутри ноет! Что делать? Сижу перед сыном и чувствую его боль. Его пинали и били, и никто не остановил это зверство, – взывает мать подростка. – Дорогие родители! Поговорите со своими детьми! Дети должны знать, что рядом с ними всегда были и будут особенные дети!"

Сам юноша уже простил избивших его ребят и просит маму не злиться на них. "Бог – всепрощающий, и люди должны научиться всех прощать", – говорит он.