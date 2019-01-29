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Особенного подростка-инвалида жестоко избили толпой в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Мама юноши рассказала об издевательствах над ним
Медики диагностировали сотрясение мозга и возможное отслоение сетчатки / Фото: Barnaul 22

Медики диагностировали сотрясение мозга и возможное отслоение сетчатки / Фото: Barnaul 22

Юноша, отстающий в развитии, катался с горки в одном из сел Улаганского района и случайно сбил девочку, за что его жестоко избили сверстники, – сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на сайт сообщества "Barnaul 22".

17-летний подросток страдает эпилепсией и по умственному развитию соответствует первокласснику. Он совершенно безобидный, как утверждает его мать, но это не спасло его от агрессии сверстников.

Они не простили ему случайное столкновение с девочкой, поставили на колени и заставили просить прощения. Но мольбы инвалида только раззадорили обступивших его школьников, которых собралось около 15.

Сначала ему ударили ногой в грудь, а когда он упал – принялись пинать ногами по телу и голове. И этого толпе было мало – беспомощному человеку стали запихивать лед под одежду, а кто-то бросил ледяную глыбу прямо в лицо.

"Ни один из детей не позвал взрослых на помощь, – возмущается женщина. – Они оставили беззащитного парня лежать на снегу". 

По ее словам, очнувшись после расправы, он самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали помощь и отправили домой.

На следующий день мать отвела сына в больницу снова, потребовав, чтобы его как следует обследовали. Особенно селянку беспокоил его глаз, который почернел и почти совсем не видел.

Медики диагностировали сотрясение мозга и возможное отслоение сетчатки. Поврежденный глаз видит лишь на 20%.

При этим жительница Улаганского района утверждает, что обидчиков ее сына никто даже не наказал. По ее словам, в ПДН дело закрыли на третий день, а в прокуратуре посоветовали обратиться к специалисту по делам несовершеннолетних. 

"У меня душа внутри ноет! Что делать? Сижу перед сыном и чувствую его боль. Его пинали и били, и никто не остановил это зверство, – взывает мать подростка. – Дорогие родители! Поговорите со своими детьми! Дети должны знать, что рядом с ними всегда были и будут особенные дети!"

Сам юноша уже простил избивших его ребят и просит маму не злиться на них. "Бог – всепрощающий, и люди должны научиться всех прощать", – говорит он.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

29.01.2019 12:27
Дядька

Умственные инвалиды.

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29.01.2019 12:44
- гость -

Парню - ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ! Тем кто это делал - испытать на своей шкуре!

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29.01.2019 12:44
гость

Почему участковый то отмолчался??? В таких делах за ними в селах первое слово! Найти в центре села свидетелей, привлечь виновных - первое дело!!!

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29.01.2019 12:48
майор

у этой толпы сто процентно был лидер
и задача полиции сейчас -найти и посадить публично этих лидеров
потому что как я думаю эти лидеры читают и общаются с закордонными кураторами
готовя толпу к будующим межнациональным столкновениям
также как на украине было
Это все нужно пресекать жестко

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29.01.2019 12:59
- гость -

Дети не понимают норм морали, если взрослые им это не объясняли с детства. И не просто нотацию читали, а разбирали на примерах хороших книг и фильмов и из жизни. А если мамка с папкою на бухалове, работы нет, экономика в жопе, то чего же от детей требовать?

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29.01.2019 13:05
- гость -

Дети понимают все! В том числе и нормы морали! Если бьют и калечат инвалидов, сторонников Навального, противников Путина - полиция и другие т.н. силовики ничего не предпринимают, и дети об этом знают!!!

0  0
29.01.2019 13:22
- гость -

Толпа зверенышей. У кого-то остались вопросы к керченскому стрелку? Просто там парень не встал на колени...

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