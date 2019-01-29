Барнаульский зоопарк пополнил новый питомец с "шикарным именем"

"Лесную сказку" пополнил молодой самец сибирской рыси / Фото: vk.com/zoo_22

Барнаульский зоопарк радует посетителей очередным пополнением, сообщает страница зверинца в социальной сети "ВКонтакте".

На этот раз "Лесную сказку" пополнил молодой самец сибирской рыси. Ему чуть меньше двух лет.

По словам сотрудников зоопарка, животному дали просто шикарное имя – Адамас.

Сейчас питомец осматривает свои новые владения. Пока он ведет себя скромно, но уже демонстрирует стать и мужество, утверждают ухаживающие за новобранцем люди.