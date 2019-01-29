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Россияне больше всего тратились в аптеках на обезболивающие и пластыри

, ИА "Амител"
Препараты для пищеварительной системы держат большую часть рынка – 18,8%
Помимо бактерицидного пластыря популярностью пользуется и "Цитрамон" / Фото: alexmed.pro

Помимо бактерицидного пластыря популярностью пользуется и "Цитрамон" / Фото: alexmed.pro

Россияне в 2018 году больше всего потратили денег в аптеках на обезболивающие и пластыри, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков DSM Group.

Согласно отчету экспертов, в прошлом году больше всего денег россияне заплатили за "Нурофен". Общая сумма покупки составляет около 7,5 миллиарда рублей, что выше показателя 2017 года на 4,9%.

Как объяснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, "Нурофен" применяется не только как обезболивающее, "но и как жаропонижающее и имеет детскую форму, что приносит ему дополнительные продажи".

Самым популярным препаратом по числу проданных упаковок стали бактерицидный пластырь и "Цитрамон". В частности, "Цитрамона" за год купили 102,2 миллиона упаковок. Повышенный спрос именно на это жаропонижающее эксперты объяснили сохранением популярности его еще со времен Советского Союза. Также покупателей привлекает невысокая цена.

Активированный уголь оказался на четвертом месте.

Эксперты отметили, что наибольший рывок в 2018 году показал препарат для лечения и предотвращения болезней сердечно-сосудистой системы "Ксарелто": по продажам он переместился с 13-й строчки на вторую. А вот "Кагоцел", наоборот, с первого места в 2016 году упал на четвертое.

Несмотря на то, что препараты для пищеварительной системы не стали ни самыми популярными, ни самыми выгодными с точки зрения продаж, именно они держат большую часть рынка – 18,8%. На втором месте средства для лечения сердечно-сосудистой системы – 14,1%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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