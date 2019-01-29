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"Ну это же Алтай — нищий край": на НТВ обсудили скандальную фразу Четошниковой

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал ее интервью для Amic.ru

Скандальную фразу начальника департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерины Четошниковой в интервью по вопросу низкой заработной платы молодых педагогов обсудили в эфире программы "Вежливые люди" с участием депутата Госдумы Алексея Журавлёва (смотреть с 42-й минуты).

25 января на портале Amic.ru появилось интервью с Четошниковой. В нем чиновница в ответ на вопрос о начинающих учителях, которые получают 9 тысяч рублей, призвала всех педагогов к адекватности. "Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе", – заявила чиновница.

Один из четырех ведущих программы Антон Хащенко защитил алтайскую чиновницу и пожурил коллег, которые не читали ее интервью целиком, а только вырвали одну фразу из контекста. Он также усомнился, что где-то в регионах России вообще учителя получают заработную плату в размере 9 тысяч рублей. МРОТ, по словам Антона Хащенко, должны получать все.

"Ну это же Алтай — нищий край", — поправил его другой ведущий — журналист Александр Никонов.

"Я примерно понял ее логику, когда читал ее интервью. В начале 2000-ых, когда начинал преподавать в университете, я тоже получал гроши. Потом стал работать помощником декана. Если на наши деньги перевести ту зарплату, которую я получал тогда, то сегодня это около 4-5 тысяч. И я ни от кого не требовал повысить мне зарплату, а сам искал новую работу. Конечно, даже и 15 тысяч позорище, а не зарплата. Но если я молодой — должен сделать все, чтобы сделать свою жизнь лучше. Это зависит от меня", — продолжил Антон Хащенко.

Другие ведущие на эту реплику справедливо возразили, что непонятно почему люди одной и той же профессии в регионах страны получают заработные платы.

"Но если ты живешь в Алтайском крае, то есть логика уехать в Москву, где зарплата больше", — отметил Никонов.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, присутствовавший на программе в качестве гостя, уверен, что посыл в фразе, сказанной Екатериной Четошниковой, был неправильный. По его мнению, чиновники не должны говорить, как жить населению на 3,5 или 9 тысяч рублей в месяц. Их задача — делать все, чтобы народ не получал так мало.

"Когда работал в Воронеже, то в субботу и воскресенье подрабатывал, разгружая вагоны. Зарабатывал, как мог. В данном случае, чиновники говорят, что молодежь должна делать все сама, чтобы получать больше. Это абсурд. Ведь ее и назначили для того, чтобы не говорить, как прожить на 9 тысяч, а сделать все для того, чтобы заработная плата была больше", — рассказал депутат.

Отметим, что на аппаратном совещании утром 28 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил замечание Екатерине Четошникой за произнесенную фразу.

По словам Томенко, допускать таких заявлений, какое сделала Четошникова в интервью по вопросу низкой заработной платы молодых педагогов, недопустимо. При этом губернатор подчеркнул, что краевое правительство при этом ни в коем случае не откажется от продолжения прямого и открытого общения со всеми средствами массовой информации.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.01.2019 13:09
- гость -

В РФ один город - Москва, в остальные переезжать не стоит.

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29.01.2019 13:17
- гость -

Ну губернатор суров. Целое замечание вынес! А слабо было хотя бы на пару месяцев заставить прожить на зарплату начинающего учителя?

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29.01.2019 13:18
- гость -

А может быть,не стоит обсуждать сказанную фразу,а стоит задуматься о зарплатах педагогов в крае?

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29.01.2019 13:21
- гость -

Всем в Москву ехать жить?

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29.01.2019 13:27
Житель края

Всё понятно. Четошникова просто озвучила еще раз государственную политику: "Каждый выживает сам. Если хочешь зарабатывать - в образование, медицину и культуру не ходи! Это сферы, на которых государство поставило крест. Сёла в России тоже не нужны." Иначе акцент бы сделали на ошибку в словах Екатерины, а не на том, что сказал Хащенко.

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