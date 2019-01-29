Барнаул, как и ряд других крупных городов Сибирского федерального округа, накануне пережил новую волну сообщений о минировании зданий – анонимы сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных в школах, больницах, администрациях и торговых центрах.

Подобные действия со стороны злоумышленников не новы. В данный момент во всех регионах, где поступали сообщения о якобы готовящихся терактах, ведется работа по установлению источников этих анонимок.

Так, ситуацию прокомментировал полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Он, в частности, отмечал: "Правоохранительные органы совместно с региональными органами исполнительной власти отрабатывают все поступающие сообщения в соответствии со своими полномочиями и ведут поиски источников этих звонков".

Если же говорить о том, кто должен заниматься поиском злоумышленников, то следует иметь ввиду, что подобного рода деяния попадают под действие статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Эта статья Уголовного кодекса подследственна МВД, а значит, на поиск источников анонимных сообщений в первую очередь "заряжены" полицейские.

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили: "Правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий".

Впрочем, помимо полиции, на сообщения о взрывных устройствах реагировали и в ФСБ, и в Росгвардии. Поэтому в разбирательство и оперативную деятельность, связанную с произошедшим, вовлечены и эти силовые структуры.