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Минтруд предложил лишить офисных работников бесплатных медосмотров

, ИА "Амител"
По мнению авторов инициативы, работа за компьютером сегодня не является вредной
Работа за компьютером приводит к катаракте и заболеваниям сетчатки глаз / Фото: emmabrooks.eu

Работа за компьютером приводит к катаракте и заболеваниям сетчатки глаз / Фото: emmabrooks.eu

Минтруд предложил к обсуждению законопроект, согласно которому работа за компьютером не относится к вредной и опасной, а значит сотрудникам офисов и не нужны бесплатные медосмотры. Документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

В России действует норма, дающая любому сотруднику, который проводит за компьютером половину рабочего времени и больше, право на медицинский осмотр за счет работодателя. В частности, офисные работники каждые два года бесплатно могут посетить терапевта, невролога и офтальмолога. Инициатива Минтруда предлагает отменить эту льготу.

"Работы на ПЭВМ не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний", – указано в описании к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, если работа за компьютером не является вредной, то и нет необходимости в регулярных бесплатных медицинских осмотрах.

В документе отмечается, что необходима отмена "избыточных требований в части необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров".

Согласно тексту приказа Минздрава от 12 апреля 2011 года № 302н, долгая работа за ПК может привести к профессиональным недугам. Среди них катаракта осложненная, дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз и выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.01.2019 15:55
Дядька

Офисным планктоном надо кормить коров, ну или свиней на фермах в селе.

0  0
29.01.2019 15:56
- гость -

Ну ты Дядька и балбес

0  0
29.01.2019 15:57
Дядька

Почему?

0  0
29.01.2019 16:04
Дядька

А давайте посмотрим на заросший ряской пруд? Там нет жизни... там плавают жучки, какие то водомерки, лягушки квакают и....? И тишина, а пруд то мёртвый. Вы там искупаетесь? Планктон он есть планктон-биомасса и всё!!!

0  0
29.01.2019 16:07
- гость -

я купаюсь везде
там нет жизни... там плавают жучки, какие то водомерки, лягушки квакают и
че? жуки-водомерки - лягушки и есть именно жизнь данного пруда, убери их и пруда не станет

0  0
29.01.2019 16:07
- гость -

Дядь ты часом не перегрелся

0  0
29.01.2019 16:10
Дядька

Я? Нет, а Вы? Почему Вы думаете, что когорта менеджеров (даже эффективных) делает жизнь лучше?

0  0
29.01.2019 16:13
- гость -

29.01.2019 16:07
- гость -
я купаюсь везде
__________________________________

Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане, —

0  0
29.01.2019 16:13
- гость -

если это есть значит это кому то нужно?
они не просто так появились и существуют
меня не делают счастливой многое чего но нужно как то быть сдержанее и не скармливать

0  0
29.01.2019 16:14
- гость -

Давайте же мыться, плескаться, и пены побольше

0  0
29.01.2019 16:15
- гость -

у нас эту как ее диспансеризацию все не могут до ума довести никак
просто хотят денег срубить с офисов потихому

0  0
29.01.2019 16:20
- гость -

29.01.2019 16:13
- гость -
если это есть значит это кому то нужно?

Согласен, но это нужно не Вам. Не ужели Вы чувствуете себя жизненно необходимой для страны? Нет же? Вы никто, как и дядька.....как и многие другие, кто просто человек.

0  0
29.01.2019 16:22
- гость -

дожили.. я просто человек
пойду пореву

0  0
29.01.2019 16:24
Дядька

Не реви!!! Всё будет хорошо!!!!

0  0
29.01.2019 16:25
- гость -

0  0
29.01.2019 16:39
- гость -

16:04
Дядька
А давайте посмотрим на заросший ряской пруд? Там нет жизни... там плавают жучки, какие то водомерки, лягушки квакают и....? И тишина, а пруд то мёртвый.

Он не мёртвый. Вот бобриная плотина и вода перед ней, вот это действительно - мёртвый водоём. А вот менеджерота должна страдать, ну это только плохая часть менеджероты, а хорошую - жалко.

0  0
29.01.2019 16:43
- гость -

Медосмотры, рано как и более половины остальных "мероприятий по охране труда", существуют не для сохранения жизни и здоровья трудящихся, а для кормления тех, кто эти мероприятия придумывает и осуществляет. Сидеть на медосмотре и в ответ на "жалоб нет" штамповать "здоров" это вам не больных выслушивать и лечить, а зарплата такая же, если не выше.

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