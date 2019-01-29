Минтруд предложил лишить офисных работников бесплатных медосмотров

Минтруд предложил к обсуждению законопроект, согласно которому работа за компьютером не относится к вредной и опасной, а значит сотрудникам офисов и не нужны бесплатные медосмотры. Документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.
В России действует норма, дающая любому сотруднику, который проводит за компьютером половину рабочего времени и больше, право на медицинский осмотр за счет работодателя. В частности, офисные работники каждые два года бесплатно могут посетить терапевта, невролога и офтальмолога. Инициатива Минтруда предлагает отменить эту льготу.
"Работы на ПЭВМ не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний", – указано в описании к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, если работа за компьютером не является вредной, то и нет необходимости в регулярных бесплатных медицинских осмотрах.
В документе отмечается, что необходима отмена "избыточных требований в части необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров".
Согласно тексту приказа Минздрава от 12 апреля 2011 года № 302н, долгая работа за ПК может привести к профессиональным недугам. Среди них катаракта осложненная, дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз и выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
Комментарии
Офисным планктоном надо кормить коров, ну или свиней на фермах в селе.
Ну ты Дядька и балбес
Почему?
А давайте посмотрим на заросший ряской пруд? Там нет жизни... там плавают жучки, какие то водомерки, лягушки квакают и....? И тишина, а пруд то мёртвый. Вы там искупаетесь? Планктон он есть планктон-биомасса и всё!!!
я купаюсь везде
там нет жизни... там плавают жучки, какие то водомерки, лягушки квакают и
че? жуки-водомерки - лягушки и есть именно жизнь данного пруда, убери их и пруда не станет
Дядь ты часом не перегрелся
Я? Нет, а Вы? Почему Вы думаете, что когорта менеджеров (даже эффективных) делает жизнь лучше?
29.01.2019 16:07
- гость -
я купаюсь везде
__________________________________
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане, —
если это есть значит это кому то нужно?
они не просто так появились и существуют
меня не делают счастливой многое чего но нужно как то быть сдержанее и не скармливать
Давайте же мыться, плескаться, и пены побольше
у нас эту как ее диспансеризацию все не могут до ума довести никак
просто хотят денег срубить с офисов потихому
29.01.2019 16:13
- гость -
если это есть значит это кому то нужно?
Согласен, но это нужно не Вам. Не ужели Вы чувствуете себя жизненно необходимой для страны? Нет же? Вы никто, как и дядька.....как и многие другие, кто просто человек.
дожили.. я просто человек
пойду пореву
Не реви!!! Всё будет хорошо!!!!
16:04
Дядька
А давайте посмотрим на заросший ряской пруд? Там нет жизни... там плавают жучки, какие то водомерки, лягушки квакают и....? И тишина, а пруд то мёртвый.
Он не мёртвый. Вот бобриная плотина и вода перед ней, вот это действительно - мёртвый водоём. А вот менеджерота должна страдать, ну это только плохая часть менеджероты, а хорошую - жалко.