Минтруд предложил лишить офисных работников бесплатных медосмотров

Минтруд предложил к обсуждению законопроект, согласно которому работа за компьютером не относится к вредной и опасной, а значит сотрудникам офисов и не нужны бесплатные медосмотры. Документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

В России действует норма, дающая любому сотруднику, который проводит за компьютером половину рабочего времени и больше, право на медицинский осмотр за счет работодателя. В частности, офисные работники каждые два года бесплатно могут посетить терапевта, невролога и офтальмолога. Инициатива Минтруда предлагает отменить эту льготу.

"Работы на ПЭВМ не являются работами с вредными и (или) опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний", – указано в описании к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, если работа за компьютером не является вредной, то и нет необходимости в регулярных бесплатных медицинских осмотрах.

В документе отмечается, что необходима отмена "избыточных требований в части необходимости проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров".

Согласно тексту приказа Минздрава от 12 апреля 2011 года № 302н, долгая работа за ПК может привести к профессиональным недугам. Среди них катаракта осложненная, дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз и выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.