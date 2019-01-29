На торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины освобождения заключенных из концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме делегации из России выделили последние ряды, пишет URA.RU.

Как написала журналистка, член СПЧ Ева Меркачева в своем Facebook, "стране-освободительнице показали ее место".

"Мы сейчас в самой большой "бане" – бывшей газовой камере, где принимали "душ" узники. Тут сейчас начнется церемония, посвященная дате освобождения лагеря Аушвиц (Освенцим). Много делегаций из разных стран. Российскую… посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали ее место?" – написала Меркачева.

Глава центра "Холокост" Алла Гербер, которая также побывала на церемонии, подтвердила, что россияне действительно оказались в последних рядах.

Она подчеркнула, что к России в мире сейчас очень сложное отношение и призвала не обострять ситуацию "по такому ерундовому поводу".