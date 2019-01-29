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Делегацию из РФ отправили на последний ряд на годовщине освобождения Освенцима

, ИА "Амител"
"Стране-освободительнице показали ее место", – написала присутствовавшая на церемонии журналистка
На торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины освобождения заключенных / Фото: ura.news

На торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины освобождения заключенных / Фото: ura.news

На торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины освобождения заключенных из концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме делегации из России выделили последние ряды, пишет URA.RU.

Как написала журналистка, член СПЧ Ева Меркачева в своем Facebook, "стране-освободительнице показали ее место".

"Мы сейчас в самой большой "бане" – бывшей газовой камере, где принимали "душ" узники. Тут сейчас начнется церемония, посвященная дате освобождения лагеря Аушвиц (Освенцим). Много делегаций из разных стран. Российскую… посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали ее место?" – написала Меркачева.

Глава центра "Холокост" Алла Гербер, которая также побывала на церемонии, подтвердила, что россияне действительно оказались в последних рядах.

Она подчеркнула, что к России в мире сейчас очень сложное отношение и призвала не обострять ситуацию "по такому ерундовому поводу".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.01.2019 14:22
- гость -

А кто в делегации? Они - точно "страна-освободительница"?

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29.01.2019 14:45
- гость -

а почему России все сторонятся? да потому, что с 2008 года она начала агрессивные войны с соседями и является захватчиком. в 2005г. рядом с пыней на vip-трибуне Парада Победы было более полусотни глав государств и правительств. В первом ряду сидели Буш, Ширак и Шредер. а кто был в 2015? никого! не считая Мадуры и людоеда из центральной Африки.

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