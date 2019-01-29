Алтайская пенсионерка лишилась денег, сообщив номер карты в соцсети

Жительница Алтайского района рассказала полицейским, что мошенники сняли с ее счета 95 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Началось все с того, что 68-летней женщине пришло сообщение в социальной сети. Думая, что переписывается с подругой, селянка узнала о компенсации от банка.

Якобы можно получить две тысячи рублей, если сообщить номер банковской карты и трехзначный код на обратной ее стороне.

Доверчивая селянка сообщила требуемые сведения. Лишь когда стало ясно, что со счета сняли все деньги, она узнала, что ее знакомая никаких сообщений ей не отправляла.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личности злоумышленников.