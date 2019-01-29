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Депутаты настаивают на ограничении рубок в ленточных борах Алтайского края

, ИА "Амител"
Обсуждение проблемы алтайских лесов продлится ещё несколько месяцев
Депутаты добиваются сокращение рубок в лесах. Фото: uploads-ssl.webflow.com

Депутаты добиваются сокращение рубок в лесах. Фото: uploads-ssl.webflow.com

Депутаты Алтайского Заксобрания настаивают на ограничении объема заготовки хвойной древесины в алтайском ленточном бору. Об этом в ходе интернет-конференции на сайте краевого парламента сообщил зампред АКЗС, глава комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

"Наш ленточный бор должен быть выделен в отдельный лесной район с особым статусом, который поможет снизить объемы заготовки хвойной древесины. Второе предложение комитета — недопущение снижения возраста рубок сосны. Сегодня возраст деревьев (речь идет о сосне), предназначенных для рубки в ленточных борах, составляет 100 лет", — представил Сергей Серов позицию своего комитета.

Также он напомнил, что депутаты предлагали выделить зоны с введением запрета проведения выборочных рубок лесных насаждений в алтайских заказниках.

Мораторий, пока добровольный, со стороны арендаторов, уже наложен на рубку на участках в Мамонтовском, Завьяловском, Алеусском и Кулундинском заповедниках.

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"С 15 марта текущего года во всех заказниках будет введен запрет на заготовку древесины и приостановлены все виды рубок до установления в них особо защитных участков", — добавил Серов.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, с подобными предложениями уже несколько лет выступает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Как накануне сообщили в региональном Минприроды, минувшим летом в регионе работало сразу несколько групп экспертов, которые оценивали состояние ленточных боров.

В федеральном Минприроды в конце прошлого года анонсировали выделение боров в отдельную категорию, что, как ожидается, увеличит нормативы по противопожарной безопасности и может изменить правила рубок. Вот только пока не понятно, приведет ли это к сокращению добычи леса.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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