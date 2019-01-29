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Виктор Томенко предложил писателю Шаргунову помочь с юбилеем Шукшина

, ИА "Амител"
Депутат Госдумы от КПРФ может войти в состав писательской делегации

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с писателем, журналистом и депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Шаргуновым, где обсудили празднование 90-летия Василия Шукшина.

Как сообщает пресс-служба главы региона, встреча прошла 29 января. Гость привез в подарок главе региона две свои успешные книги – "Катаев. Погоня за вечной весной" и "Свои".

По словам губернатора, для Алтайского края 2019 год является особенным, поскольку он проходит под знаком нескольких юбилейных дат, в том числе 100-летия всемирно известного оружейного конструктора Михаила Калашникова, 90-летия со дня рождения актера, писателя и кинорежиссера Василия Шукшина. К каждой из этих дат приурочены масштабные акции с участием гостей из многих регионов России.

Виктор Томенко предложил Сергею Шаргунову поработать в составе писательской делегации, которая во время проведения фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" будет встречаться с читателями в городах и районах края. Губернатор также предложил российскому писателю войти в состав конкурсной комиссии по присуждению Шукшинской литературной премии. Сергей Шаргунов с благодарностью принял приглашение.

После официальной встречи Сергей Шаргунов уже в качестве телерепортера взял интервью у Виктора Томенко, фрагмент беседы будет показан в пятницу, 1 февраля, в программе "12" на телеканале "Россия 24".

Отметим, что несколько лет назад Сергей Шаргунов во время избирательной компании в Госдуму находился в Алтайском крае, когда здесь проходили "Шукшинские дни на Алтае". Однако тогда его даже в качестве гостя не позвали на церемонию открытия и вообще фактически это первая встреча депутата Госдумы с представителями исполнительной власти региона после избрания в парламент.

Что касается Василия Шукшина, то несколько лет назад в интервью нынешнему пресс-секретарю губернатора Дмитрию Негрееву Шаргунов назвал алтайского писателя круче рэпера Оксимирона.

Это очень интересная личность. Его биография – это слепок эпохи. С одной стороны – трагедия родителей, трагедия отца. С другой стороны – взлет деревенского парня в художники всесоюзного масштаба.  Все сочеталось – его бунташность, его обращение к герою, который пришел дать волю, прорывалось, сквозило в прозе, в фильмах. Шукшинские рассказы с большим наслаждением читаю", – сказал тогда Сергей Шаргунов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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