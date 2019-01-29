Столкновение тепловоза и автобуса произошло утром во вторник, 29 января, на проспекте Калинина, сообщили в городской ГИБДД.

Авария случилась в 06:20 на проспекте Калинина в районе дома № 73. Установлено, что водитель 1969 года рождения, управляя автобусом "Лиаз", при выезде из гаража начал движение через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В итоге произошло столкновение автобуса с тепловозом. Благо, в салоне автобуса никого не было.

"В результате происшествия за медицинской помощью никто не обратился", — резюмируют в Госавтоинспекции.