Налоговая служба напоминает жителям Алтайского края, что до 28 февраля они могут заявиться на амнистию иностранных капиталов.

До этого срока граждане могут заявить, что владеют иностранными счетами, компаниями, а также другим имуществом и активами за рубежом и при этом освободиться от ответственности за нарушения, связанные с его приобретением.

"Государство гарантирует освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, тайну заявленных в этих декларациях сведений, невозможность их использования для возбуждения или расследования уголовных дел", – пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Малютина.

Декларацию можно предоставить в любую налоговую на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность. А вот по почте или в электронной форме это сделать нельзя.

Напомним, что по закону российские граждане и предприниматели обязаны представлять в налоговую отчет о движении средств на счете в иностранном банке. Отчитываться нужно ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным. Тем, кто находился за пределами страны за год более 183 дней, отчитываться не нужно. Предприниматели-резиденты представляют отчеты ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала.