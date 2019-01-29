Московский священник вышел на уборку улиц после мощного снегопада, сообщает "Подмосковье сегодня".

За уборкой снега жители Москвы застали настоятеля Пантелеимоновского храма Николая Струкова.

"Вооружившись лопатой, вышел на помощь дворникам. Батюшку, убирающего снег наравне с коммунальщиками, смогли запечатлеть случайные прохожие", – пишет издание.

Несмотря на то, что священнику больше 70 лет, он по-молодецки лопатой раскидывает снег с дороги.

"Это у него такое хобби или что-то вроде разрядки после трудового дня, ведь у него работа непростая", – рассказали в Пантелеимоновском храме.

Также в храме отметили, что батюшка Николай часто "хватает лопату и начинает чистить снег возле храма".