Пенсионный возраст понизят на 5 лет в Италии

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста, сообщает RTVI со ссылкой на агентство ANSA.

В настоящее время граждане Италии выходят на пенсию в 67 лет. Правило ввели в 2011 году для того, чтобы преодолеть экономический кризис.

Теперь же нижнюю возрастную планку опустили сразу до 62 лет. Правда, при этом трудовой стаж должен быть не меньше 38 лет.

Для расчета даты выхода на пенсию будет использоваться так называемая "квота 100". Если сложение возраста человека и его трудового стажа дает число, не ниже 100, то итальянец имеет право на получение пенсионных выплат.

Таким образом, чтобы выйти на пенсию, например, в 65 лет, человеку нужно отработать не менее 35 лет.

Изменения законодательства вступят в силу уже в этом году. Работники частных компаний будут вправе требовать его исполнения начиная с апреля, а госслужащие – с августа.