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Пенсионный возраст понизят на 5 лет в Италии

, ИА "Амител"
Соответствующий закон подписал президент страны Серджо Маттарелла
Для расчета даты выхода на пенсию будет использоваться так называемая квота / Фото: pixabay.com

Для расчета даты выхода на пенсию будет использоваться так называемая квота / Фото: pixabay.com

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла подписал закон о снижении пенсионного возраста, сообщает RTVI со ссылкой на агентство ANSA.

В настоящее время граждане Италии выходят на пенсию в 67 лет. Правило ввели в 2011 году для того, чтобы преодолеть экономический кризис.

Теперь же нижнюю возрастную планку опустили сразу до 62 лет. Правда, при этом трудовой стаж должен быть не меньше 38 лет.

Для расчета даты выхода на пенсию будет использоваться так называемая "квота 100". Если сложение возраста человека и его трудового стажа дает число, не ниже 100, то итальянец имеет право на получение пенсионных выплат.

Таким образом, чтобы выйти на пенсию, например, в 65 лет, человеку нужно отработать не менее 35 лет.

Изменения законодательства вступят в силу уже в этом году. Работники частных компаний будут вправе требовать его исполнения начиная с апреля, а госслужащие – с августа.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

29.01.2019 14:34
гость

капиталисты гребаные !!!!!1

0  0
29.01.2019 14:35
- гость -

Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!

0  0
29.01.2019 14:41
- гость -

Не зря вовка соловьев там виллы покупает. Здесь поёт расеянам какой хороший вова путин и какую правильную политику он проводит, получает от путина хорошие деньги и вкладывает их в итальянскую недвигу. Конечно, детей то много наплодил, и нефиг им делать в этой стране.

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29.01.2019 14:55
Алексей

Нищая страна повязшая в коррупции только и может, что поднимать пенсионный возраст. Новое поколение этого не простит.

0  0
29.01.2019 14:59
- гость -

Средняя пенсия в Италии кстати примерно 1000-1200 евро. Но в целом она повыше - около 1500 в основном. Есть и менее, примерно 800 (но это редкое исключение). На эту пенсию можно жить, жрать, срать, одеваться и путешествовать. Цены на продукты - что-то стоит также (некоторые фрукты, сыры (не крутых сортов) и мясо в основном - свинина, курица, говядина), что-то раза в два дороже (овощи, другие фрукты, полуфабрикаты, яйца, молочка, рыбка (не вся)), что-то в 2-3 (и больше) (разные колбасы, крупы, макарошки и не только) Однако стоит отметить, что и у нас есть палка колбасы за 1000 рублей, и она также вкусная... а есть и за 250. Понятно же? В Италии колбаска за 1000 и в России за 1000 - обе вкусные, но если брать за 250, то она хоть и не вкусная, но дешевле.

Но если рассматривать в целом закупку на месяц, то раза в 2 дороже обходится, чем в России.

0  0
29.01.2019 15:04
- гость -

Загнивающие страны гейропы снова загнивают. Ничего нового.

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